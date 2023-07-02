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Ніч була гучна. В Херсонській області внаслідок обстрілу поранено дитину

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Неділя 02 липня 2023 08:44
Ніч була гучна. В Херсонській області внаслідок обстрілу поранено дитину Фото: в Херсонській області внаслідок обстрілу було поранено дитину (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Херсонській області ніч була гучно. Внаслідок російських обстрілів поранення отримала 13-річна дитина.

Про це розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова в ефірі телемарафону.

"Ніч була гучна. Знову вони гатили по ХБК й Шумінській. На щастя там постраждалих немає. Другу добу поспіль вони продовжують калічити дітей Херсонської області", - розповів Толоконніков.

За словами речника Херсонської ОВА:

  • позавчора від російських обстрілів постраждав шестирічний хлопчик, який отримав осколкове поранення ноги;
  • вчора в місті постраждали четверо людей, серед яких двоє неповнолітніх;
  • сьогодні вночі під обстрілом було Милове. Там під удар потрапила 13-річна дитина.

"На щастя усі отримали легкі поранення - контузію та подряпини. Але все ж діти зараз в лікарні. Загрози життю немає", - додав речник.

Ситуація в Херсонській області

Після деокупації обласного центру Херсонської області нашими воїнами, російські окупанти щодня завдають ударів по звільнених територіях регіону. Наприклад, внаслідок нещодавніх обстрілів села Білозерка поранення отримали двоє людей. Також був й загиблий. Зокрема після жорстких ударів у ніч на 29 червня стало відомо про трьох постраждалих цивільних.

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