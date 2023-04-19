Росіяни обстріляли школу та медзаклад під Бериславом

Російські військові вчора, 18 квітня, обстріляли школу та медзаклад у селі Зміївка під Бериславом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА .

"Учора росіяни вдарили по селу Зміївка Бериславської громади. Ворог вкотре поцілив у будівлю місцевої школи, а також пошкодив приміщення медичної амбулаторії", - сказано у повідомленні.

На щастя, через ворожу атаку мирні мешканці не постраждали.

Нагадаємо, вчора у Бериславському районі зникло світло через обстріл росіян.

Днем раніше окупанти обстріляли житлові квартали Бериславського району та пошкодили будинки мешканців.

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