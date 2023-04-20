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Россияне обстреляли село в Херсонской области: есть погибший

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Херсонская область, Четверг 20 апреля 2023 13:12
Россияне обстреляли село в Херсонской области: есть погибший Иллюстративное фото: россияне обстреляли село в Херсонской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные обстреляли село Кизомис в Херсонской области, в результате чего один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Российская орда снова обстреляла село Кизомис. Убили 59-летнего мужчину", - написал он.

Напомним, 18 апреля россияне обстреляли школу и медицинское учреждение в селе Змиевка под Бериславом.

Ранее захватчики обстреляли жилые кварталы Бериславского района и повредили дома местных.

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