Россияне обстреляли село в Херсонской области: есть погибший
Иллюстративное фото: россияне обстреляли село в Херсонской области (Getty Image)
Российские военные обстреляли село Кизомис в Херсонской области, в результате чего один человек погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.
"Российская орда снова обстреляла село Кизомис. Убили 59-летнего мужчину", - написал он.
Напомним, 18 апреля россияне обстреляли школу и медицинское учреждение в селе Змиевка под Бериславом.
Ранее захватчики обстреляли жилые кварталы Бериславского района и повредили дома местных.
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