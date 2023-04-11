Росіяни обстріляли с РСЗВ село в Донецькій області, є постраждалий

Російські окупанти обстріляли село Новокалинове в Донецькій області. На жаль, є постраждалий.

Про це розповіла речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва, пише РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

За попередніми даними, росіяни вели вогонь з РСЗВ.

Як відзначила речниця Донецької обласної прокуратури, внаслідок обстрілу постраждав 47-річний місцевий житель. Його вже госпіталізували.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти вночі вдарили з артилерії по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Також сьогодні ворог завдав удару авіацією по Оріхову й Гуляйполю Запорізької області.

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