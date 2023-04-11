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Россияне обстреляли с РСЗО село в Донецкой области, есть пострадавший

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Вторник 11 апреля 2023 17:57
Россияне обстреляли с РСЗО село в Донецкой области, есть пострадавший Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты обстреляли село Новокалиново в Донецкой области. К сожалению, есть пострадавший.

Об этом рассказала представитель Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева, пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Как отметила спикер Донецкой областной прокуратуры, в результате обстрела пострадал 47-летний местный житель. Его уже госпитализировали.

По предварительным данным, россияне вели огонь из РСЗО.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты ночью ударили из артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области.

Также сегодня враг нанес удар авиацией по Орехову и Гуляйполю Запорожской области.

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