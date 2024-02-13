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Росіяни обстріляли ринок у Вовчанську: є жертва та поранена

Харків, Вівторок 13 лютого 2024 12:07
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Росіяни обстріляли ринок у Вовчанську: є жертва та поранена Фото: росіяни обстріляли ринок у Вовчанську Харківської області 13 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська вранці у вівторок, 13 лютого, обстріляли ринок у Вовчанську Харківської області. Одна жінка загинула, ще одну було поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Близько 11 ранку російські війська здійснили артилерійський обстріл центральної частини Вовчанська. У момент обстрілу люди перебували на місцевому ринку", - розповів він.

За словами голови ОВА, внаслідок дій окупанта 61-річна цивільна жінка загинула від міно-вибухової травми.

"Ще одна 50-річна цивільна була поранена", - додав Синєгубов.

Обстріли ринків в Україні

Російські війська постійно обстрілюють ринки в Україні, поряд зі станціями швидкої допомоги, частинами рятувальників, поліцейськими, лікарнями та навчальними закладами. При чому такі випадки непоодинокі.

Наприклад, у січні 2024 року окупанти атакували ринок у тимчасово окупованому Донецьку на великому житловому мікрорайоні "Текстильник" у Кіровському районі. Тоді, використавши звичну практику, загарбники звинуватили в обстрілі людного місця ЗСУ. За даними росЗМІ, 25 людей загинули та 20 постраждали.

А 18 квітня 2023 року російські окупанти атакували центр Херсона, зокрема ринок. Тоді одна людина загинула та до 10 постраждали. Також раніше під обстріл РФ потрапляли ринок у Костянтинівці та ринок у Шевченковому під Куп'янськом Харківської області.

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