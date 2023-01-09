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Обстріл ринку під Куп'янськом: під завалами можуть бути люди (фото, відео)

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Харків, Понеділок 09 січня 2023 10:05
Обстріл ринку під Куп'янськом: під завалами можуть бути люди (фото, відео) Фото: під завалами на ринку під Куп'янськом після обстрілу можуть бути люди (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Наталія Гурковська

Після обстрілу ринку у селищі Шевченкове Куп'янського району Харківської області можуть перебувати люди.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Вже відомо про 7 постраждалих. Серед них є дитина. Під завалами можуть залишатися люди", - написав він.

За словами Тимошенка, окупанти обстріляли місцевий ринок, імовірно з ракетних систем С-300.

"Триває рятувальна операція, працюють екстрені служби", - додав він.

Оновлено 10.23. Тимошенко опублікував фото рятувальної операції на ринку у Шевченковому.

"Рятувальники Харківської області дістають людей з-під завалів після чергової російської атаки. Черговий терор наших людей на початку тижня. Це жахливі фото, на які не можна дивитися без сліз", - написав він у Telegram.

Обстріл ринку під Куп'янськом: під завалами можуть бути люди (фото, відео)

Як повідомлялось, у понеділок, 9 січня, російські військові атакували ракетами селище Шевченкове, що в Куп'янському районі Харківської області. Під удар потрапив місцевий ринок, вже відомо про 7 постраждалих, в тому числі 13-річна дівчинка-підліток.

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