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Росіяни обстріляли прикордоння Сумської області та поранили чоловіка: фото наслідків

Середина-Буда, Четвер 30 листопада 2023 20:46
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Росіяни обстріляли прикордоння Сумської області та поранили чоловіка: фото наслідків Фото: росіяни обстріляли з мінометів прикордоння Сумської області (Facebook/Сумська обласна прокуратура)
Автор: РБК-Україна

Російські загарбники сьогодні, 30 листопада, обстріляли цивільну інфраструктуру прикордонної громади в Сумській області та поранили місцевого жителя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.

За даними слідства, 30 листопада близько 10:30 окупанти обстріляли з мінометів місто Середина-Буда у Сумській області.

Внаслідок атаки ворога отримав осколкові поранення 39-річний цивільний чоловік. Також пошкоджено місцевий магазин і автомобілі.

Фото: наслідки обстрілів (facebook.com/Сумська обласна прокуратура)

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. Матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління СБУ в Сумській області.

Нагадаємо, 28 листопада російські війська обстріляли прикордонні райони Сумської області. Загинуло троє людей, серед них дитина.

Раніше військові агресора також обстріляли з мінометів місто Середина-Буда в Сумській області. Внаслідок атаки загинув 48-річний чоловік, що перебував на території власного домоволодіння.

А внаслідок обстрілу Сумської області всередині листопада була пошкоджена лінія електропередачі, а уламками посічені фасади приватних будинків.

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