Росіяни обстріляли прикордоння Сумської області та поранили чоловіка: фото наслідків

Російські загарбники сьогодні, 30 листопада, обстріляли цивільну інфраструктуру прикордонної громади в Сумській області та поранили місцевого жителя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.

За даними слідства, 30 листопада близько 10:30 окупанти обстріляли з мінометів місто Середина-Буда у Сумській області. Внаслідок атаки ворога отримав осколкові поранення 39-річний цивільний чоловік. Також пошкоджено місцевий магазин і автомобілі. Фото: наслідки обстрілів (facebook.com/Сумська обласна прокуратура) За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. Матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління СБУ в Сумській області.