Россияне обстреляли приграничье Сумской области и ранили мужчину: фото последствий
Российские захватчики сегодня, 30 ноября, обстреляли гражданскую инфраструктуру приграничной общины в Сумской области и ранили местного жителя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.
По данным следствия, 30 ноября около 10:30 оккупанты обстреляли из минометов город Середина-Буда в Сумской области.
В результате атаки врага получил осколочные ранения 39-летний гражданский мужчина. Также повреждены местный магазин и автомобили.
Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела. Материалы уголовного производства будут переданы в Управление СБУ в Сумской области.
Напомним, 28 ноября российские войска обстреляли приграничные районы Сумской области. Погибли три человека, среди них ребенок.
Ранее военные агрессора также обстреляли из минометов город Середина-Буда в Сумской области. В результате атаки погиб 48-летний мужчина, находившийся на территории собственного домовладения.
А в результате обстрела Сумской области в середине ноября была повреждена линия электропередачи, а обломками посечены фасады частных домов.