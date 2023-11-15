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РФ обстріляла місто в Сумській області: є поранений, пошкоджено лінію електропередач

Середина-Буда , Середа 15 листопада 2023 20:53
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РФ обстріляла місто в Сумській області: є поранений, пошкоджено лінію електропередач Архівне фото: РФ обстріляла місто в Сумській області (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 15 листопада, обстріляла місто Середина-Буда в Сумській області. Унаслідок ворожої атаки постраждав чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Близько 12:00 окупанти з території Російської Федерації з міномета обстріляли місто Середина-Буда Шосткинського району.

Внаслідок обстрілу місцевий житель отримав поранення, пошкоджено лінію електропередачі, уламками посічено фасади приватних будинків.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/pgo.gov.ua)

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Ситуація у Сумській області

Нагадаємо, що російська армія захопила частину Сумської області у перші дні повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Проте регіон був повністю звільнений у березні-квітні.

Після цього російські окупанти майже щоденно обстрілюють Сумську область, особливо прикордонні райони з мінометів, артилерії, дронів та іншого озброєння.

Росіяни 6 листопада з артилерії вдарили по місту Середина-Буда в Сумській області. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка.

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