Росіяни обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів

Так, з 10:00 до 10:10 було зафіксовано 25 приходів у районі населеного пункту Бруски. Росіяни, ймовірно, здійснювали обстріл з міномету 120 мм.

При цьому втрат серед особового складу та техніки немає. Також не надходила інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури.

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З 10:25 до 10:35 стало відомо про ще шість приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі населеного пункту Сопич. Інформації про втрати не надходило.

Нагадаємо, вчора окупанти також обстрілювали прикордоння Сумської області, там зафіксували 17 "прильотів".

А 19 лютого від ворожих обстрілів постраждали п'ять громад Сумської області.

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