Россияне обстреляли пограничье Сумской области из минометов

Так, с 10:00 до 10:10 было зафиксировано 25 приходов в районе населенного пункта Бруски. Россияне, вероятно, производили обстрел из миномета 120 мм.

При этом потерь среди личного состава и техники нет. Также не поступала информация о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры.

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С 10:25 до 10:35 стало известно еще о шести приходах, вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Сопич. Информация о потерях не поступала.

Напомним, вчера оккупанты также обстреливали приграничье Сумской области, там зафиксировали 17 "прилетов".

А 19 февраля от вражеских обстрелов пострадали пять общин Сумской области.

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