Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської області: є жертва та поранені

Зокрема, ворог вів обстріл з мінометів.

"З 10:40 до 11:00 зафіксовано 2 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Грем’ячка", - йдеться в повідомленні.

Однак про втрати серед місцевого населення чи пошкодження інформація не надходила.

"З 11:00 до 11:15 зафіксовано 4 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, по н.п. Галаганівка", - зазначено в повідомленні.

Внаслідок цього обстрілу про пошкодження не повідомлялося. Однак через ворожу атаку було поранено троє місцевих жителів. Одна з них дістала осколкові поранення голови. Жінка померла в лікарні.

Нагадаємо, раніше окупанти з артилерії та мінометів обстріляли п’ять громад у Сумській області.

Також ми писали про те, що росіяни тричі обстріляли прикордоння Сумської й Чернігівської областей з різних видів озброєння.

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