RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреляли приграничье Черниговской области: есть жертва и раненые

Фото: россияне обстреляли приграничье Черниговской области (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Российские военные сегодня дважды обстреляли приграничье Черниговской области. В результате чего один человек погиб, также ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

В частности, враг вел обстрелы из минометов.

"С 10:40 до 11:00 зафиксировано 2 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Гремячка", - говорится в сообщении.

Однако о потерях среди местного населения или повреждении информация не поступала.

"С 11:00 до 11:15 зафиксировано 4 прихода, вероятно из миномета 120 мм, по н.п. Галагановка", - говорится в сообщении.

В результате этого обстрела о повреждениях не сообщалось. Однако из-за вражеской атаки были ранены трое местных жителей. Одна из них получила осколочные ранения головы. Женщина скончалась в больнице.

Напомним, ранее оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли пять общин в Сумской области.

Также мы писали о том, что россияне трижды обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей из разных видов вооружения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская областьВойска РФВойна России против Украины