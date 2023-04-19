Окупанти з артилерії та мінометів обстріляли п’ять громад у Сумській області

У середу, 19 квітня, російські військові обстріляли п’ять громад у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сумської ОВА.

"За повідомленнями військових, наразі формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено", - додали в ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли прикордонних громад. Зафіксовано 52 прильоти з мінометів, артилерії, гранатометів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли вчора, 18 квітня, шість прикордонних громад Сумської області. В результаті атак є загибла та поранені.

Раніше стало відомо, що росіяни вчора обстріляли Нікопольський район. Там пошкоджено підприємство.

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