Окупанти з артилерії та мінометів обстріляли п’ять громад у Сумській області
У середу, 19 квітня, російські військові обстріляли п’ять громад у Сумській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сумської ОВА.
"Протягом дня росіяни здійснили обстріли прикордонних громад. Зафіксовано 52 прильоти з мінометів, артилерії, гранатометів", - йдеться у повідомленні.
- Юнаківська громада: росіяни били з артилерії - 7 "прильотів" із САУ;
- Білопільська громада: ворог здійснив гранатометний обстріл (АГС) - 20 "прильотів". Також був обстріл з мінометів - 12 "прильотів" та артилерії - 1 "приліт";
- Хотінська громада: по території громади здійснено мінометний обстріл - 2 "прильоти";
- Шалигинська громада: по околиці одного із сіл здійснено мінометний обстріл - 5 "прильотів";
- Новослобідська громада: 5 мін скинув ворог на територію громади.
"За повідомленнями військових, наразі формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено", - додали в ОВА.
Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли вчора, 18 квітня, шість прикордонних громад Сумської області. В результаті атак є загибла та поранені.
Раніше стало відомо, що росіяни вчора обстріляли Нікопольський район. Там пошкоджено підприємство.
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