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Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської області: били з мінометів та артилерії

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П'ятниця 31 березня 2023 12:40
Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської області: били з мінометів та артилерії Ілюстративне фото: росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської області (скріншот відео)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У п'ятницю, 31 березня, російські військові тричі обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

У Сумській області протягом 08:00 до 08:30 було зафіксовано 20 приходів у районі населеного пункту Улиця. Росіяни, ймовірно, застосовували ствольну артилерію.

Окрім того, з 11:15 до 11:30 стало відомо про 14 приходів у районі населеного пункту Баранівка, ймовірно, з міномету 120 мм.

В Чернігівській області з 10:05 до 11:00 зафіксували 26 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Олександрівка.

При цьому інформації про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходило.

Нагадаємо, вчора росіяни за годину 35 разів обстріляли прикордоння Чернігівської області. А до того окупанти атакували три громади в Сумській області та поранили місцевого.

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