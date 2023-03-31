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Россияне обстреляли приграничье Черниговской и Сумской области: били из минометов и артиллерии

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Пятница 31 марта 2023 12:40
Россияне обстреляли приграничье Черниговской и Сумской области: били из минометов и артиллерии Иллюстративное фото: россияне обстреляли приграничье Черниговской и Сумской области (скриншот видео)
Автор: Елизавета Драбкина

В пятницу, 31 марта, российские военные трижды обстреляли приграничье Черниговской и Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

В Сумской области за 08:00 до 08:30 было зафиксировано 20 приходов в районе населенного пункта Улица. Россияне, вероятно, применяли ствольную артиллерию.

Кроме того, с 11:15 до 11:30 стало известно о 14 приходах в районе населенного пункта Барановка, вероятно, из миномета 120 мм.

В Черниговской области с 10:05 до 11:00 зафиксировали 26 приходов, вероятно, из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Александровка.

При этом информации о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не поступало.

Напомним, вчера россияне за час 35 раз обстреляли приграничье Черниговской области. К тому же оккупанты атаковали три общины в Сумской области и ранили местного.

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