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Росіяни обстріляли прикордонні області України: виникла пожежа у старій будівлі церкви

Ілюстративне фото: росіяни обстріляли прикордонні області України (скріншот з архівного відео)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові 1 травня вже двічі обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей з артилерії та мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

З 05:43 до 07:20 було зафіксовано 17 приходів в районі Грем'яча (Чернігівська область), ймовірно зі ствольної артилерії. Внаслідок атаки сталося займання старої будівлі церкви, яка не експлуатувалася.

Окрім того, з 10:15 до 10:20 зафіксовано чотири приходи, ймовірно з міномету 120 мм, по селу Ходине (Сумська область). Даних про ураження інфраструктури не надходило.

За попередніми даними, постраждалих внаслідок обстрілів немає.

Нагадаємо, у ДПСУ повідомляли, що у квітні Росія найчастіше атакувала Сумську область.

При цьому за минулий тиждень окупанти посилили обстріли прикордоння Чернігівської області.

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