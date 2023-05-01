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Россияне обстреляли пограничные области Украины: возник пожар в старом здании церкви

Иллюстративное фото: россияне обстреляли пограничные области Украины (скриншот из архивного видео)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные 1 мая уже дважды обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей из артиллерии и минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

С 05:43 до 07:20 было зафиксировано 17 приходов в районе Гремяча (Черниговская область), вероятно из ствольной артиллерии. В результате атаки произошло возгорание старого здания церкви, которое не эксплуатировалось.

Кроме того, с 10:15 до 10:20 зафиксировано четыре прихода, вероятно из миномета 120 мм, по селу Ходино (Сумская область). Данных о повреждении инфраструктуры не поступало.

По предварительным данным, пострадавших в результате обстрелов нет.

Напомним, в ГПСУ сообщали, что в апреле Россия чаще всего атаковала Сумскую область.

При этом за прошедшую неделю оккупанты усилили обстрелы приграничья Черниговской области.

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Черниговская областьСумская область