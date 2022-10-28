Росіяни обстріляли прифронтові райони Донецької області: в ОВА показали наслідки

Російські окупанти вночі та вранці обстріляли населені пункти на лінії фронту в Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
Зазначається, що на Донецькому напрямку обійшлося без постраждалих. Під обстріли вночі потрапили Мар’їнка, Красногорівка та Максимільянівка Мар’їнської громади. Зранку окупанти декілька разів обстріляли Авдіївку.
На Горлівському напрямку під ворожим вогнем опинилися Торецька, Соледарська і Світлодарська громади. На Тореччині пошкоджено будинок у Північному, тривають обстріли околиць громади. У Соледарській громаді вночі були поодинокі обстріли поблизу Роздолівки, Яковлівки та Бахмутського. У Світлодарській громаді було гучно було на станції Майорськ. Інформаціяїпро постраждалих немає.
На Лисичанському напрямку неспокійна ніч була у Торському та Зарічному Лиманської громади. Інформація щодо постраждалих та обсягів руйнувань уточнюється.
Нагадаємо, 27 жовтня окупанти обстріляли територію Донецької області, загинули четверо цивільних.
Окрім того, в Донецькій області ексгумували вже 131 тіло загиблого, але цифра не є остаточною, адже могили все ще знаходять.
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