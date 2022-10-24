В Донецькій області ексгумували більше 130 тіл
В Донецькій області ексгумували 131 тіло, але ця цифра не є остаточною - могили все ще знаходять.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка Медіацентру Україна-Укрінформ.
За його словами, всі тіла, які вдалося дістати з-під землі, зареєстровані в рамках кримінальних проваджень. Крім того, проводяться відповідні експертизи і досліджуються факти виявлених катівень на території Лиманської та Святогірської громад.
"Слідчі встановлять всі обставини, при яких було закатовано наших людей", - сказав Павло Кириленко.
На деокупованих територіях регулярно знаходять масові захоронення. Так, в Лимані поліція виявила тіла 146 людей - 111 цивільних та 35 військових ЗСУ, які були заховані в різних локаціях.
Також РБК-Україна розповідали про те, що залишила після себе Росія в Ізюмі: крім руйнувань було знайдено і братські могили.