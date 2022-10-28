Россияне обстреляли прифронтовые районы Донецкой области: в ОВА показали последствия

Российские оккупанты ночью и утром обстреляли населенные пункты на линии фронта в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко .

Отмечается, что в Донецком направлении обошлось без пострадавших. Под обстрелы ночью попали Марьинка, Красногоровка и Максимилиановка Марьинской общины. Утром оккупанты несколько раз обстреляли Авдеевку.

На Горловском направлении под вражеским огнем оказались Торецкая, Соледарская и Светлодарская общины. На Тореччине поврежден дом в Северном, продолжаются обстрелы окрестностей общины. В Соледарской общине ночью были единичные обстрелы вблизи Роздоловки, Яковлевки и Бахмутского. В Светлодарской общине было громко на станции Майорск. Информация о пострадавших нет.

На Лисичанском направлении неспокойная ночь была в Торском и Заречном Лиманской общине. Информация о пострадавших и объемах разрушений уточняется.