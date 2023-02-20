Російські окупанти вдарили по передмістю Запоріжжя ракетами "Іскандер-К". Жертв серед цивільних немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької обласної військової адміністрації.

Фото: росіяни обстріляли передмістя Запоріжжя з "Іскандеру", є руйнування (t.me/zoda_gov_ua)

На місці обстрілу вже працюють відповідні служби.

"Зафіксовано влучання у поле поруч з приватними будинками. Вибуховою хвилею пошкоджено житловий будинок та автівка. Обійшлося без жертв", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти сьогодні завдали удару по передмістю Запоріжжя. В області на той момент лунала повітряна тривога.

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