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Росіяни обстріляли передмістя Запоріжжя з "Іскандеру", є руйнування

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Понеділок 20 лютого 2023 19:06
Росіяни обстріляли передмістя Запоріжжя з "Іскандеру", є руйнування Фото: росіяни обстріляли передмістя Запоріжжя з "Іскандеру", є руйнування (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти вдарили по передмістю Запоріжжя ракетами "Іскандер-К". Жертв серед цивільних немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької обласної військової адміністрації.

"Зафіксовано влучання у поле поруч з приватними будинками. Вибуховою хвилею пошкоджено житловий будинок та автівка. Обійшлося без жертв", - пише пресслужба.

На місці обстрілу вже працюють відповідні служби.

Фото: росіяни обстріляли передмістя Запоріжжя з "Іскандеру", є руйнування (t.me/zoda_gov_ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти сьогодні завдали удару по передмістю Запоріжжя. В області на той момент лунала повітряна тривога.

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