Фото: в Запорізькій області працює ППО, ОВА попередила про обстріли (Віталій Носач, РБК-Україна)

Російські окупанти вдались до чергового обстрілу Запорізької області. Наразі в регіоні працює ППО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької обласної військової адміністрації.

"Ворог вчергове атакує Запорізький край. Не розповсюджуйте фото-, відео-матеріали роботи ППО або місця прильотів до офіційних коментарів. Не допомагайте ворогу орієнтуватися в ситуації на нашій території", - пише ОВА. Усіх цивільних закликали перебувати в безпечних місцях. Оновлено о 16:40 "Щойно ворог атакував передмістя Запоріжжя. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюється", - пише секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.