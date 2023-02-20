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В Запорізькій області працює ППО, ОВА попередила про обстріли

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Понеділок 20 лютого 2023 16:26
В Запорізькій області працює ППО, ОВА попередила про обстріли Фото: в Запорізькій області працює ППО, ОВА попередила про обстріли (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти вдались до чергового обстрілу Запорізької області. Наразі в регіоні працює ППО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької обласної військової адміністрації.

"Ворог вчергове атакує Запорізький край. Не розповсюджуйте фото-, відео-матеріали роботи ППО або місця прильотів до офіційних коментарів. Не допомагайте ворогу орієнтуватися в ситуації на нашій території", - пише ОВА.

Усіх цивільних закликали перебувати в безпечних місцях.

Оновлено о 16:40

"Щойно ворог атакував передмістя Запоріжжя. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюється", - пише секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

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