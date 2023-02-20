Россияне обстреляли пригород Запорожья с "Искандера", есть разрушения

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Запорожской областной военной администрации.

"Зафиксировано попадание в поле рядом с частными домами. Взрывной волной поврежден жилой дом и автомобиль. Обошлось без жертв", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты сегодня нанесли удар по пригороду Запорожья. В области в тот момент звучала воздушная тревога.

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