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Россияне обстреляли пригород Запорожья с "Искандера", есть разрушения

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Понедельник 20 февраля 2023 19:06
Россияне обстреляли пригород Запорожья с "Искандера", есть разрушения Фото: россияне обстреляли пригород Запорожья с "Искандера", есть разрушение (t.me/zoda_gov_ru)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты ударили по пригороду Запорожья ракетами "Искандер-К". Жертв среди гражданских нет.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Запорожской областной военной администрации.

"Зафиксировано попадание в поле рядом с частными домами. Взрывной волной поврежден жилой дом и автомобиль. Обошлось без жертв", - пишет пресс-служба.

На месте обстрела уже работают соответствующие службы.

Фото: россияне обстреляли пригород Запорожья из "Искандера", есть разрушение (t.me/zoda_gov_ru)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты сегодня нанесли удар по пригороду Запорожья. В области в тот момент звучала воздушная тревога.

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