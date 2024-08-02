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Росіяни обстріляли окуповану Волноваху, Лубінець закликав ООН та ОБСЄ відреагувати

Фото: Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної ради з прав людини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 2 серпня, російські терористи обстріляли тимчасово окуповану Волноваху Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

"Сьогодні росіяни обстріляли моє рідне місто Волноваха - населений пункт, який перебуває у тимчасовій окупації. Тобто по суті, аби влаштувати провокацію, країна-агресор сама обстрілює підконтрольні їй території", - пише Лубінець. 

За словами омбудсмена, внаслідок обстрілу загинув 76-річний чоловік. Також є поранена. 

Загалом є влучання по чотирьох різних локаціях. 

Як відзначив Лубінець, Організація Об'єднаних Націй (ООН) та Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) повинні зафіксувати порушення та посприяти покаранню винних у воєнних злочинах. 

"Нам потрібні конкретні кроки. Адже наразі місцеві жителі на тимчасово окупованих територіях - це заручники терористів", - додав він. 

Обстріли Донецької області

Ворог регулярно обстрілює населені пункти Донецької області. Зокрема росіяни не залишили мети вийти на межі регіону, у тому ж числі й Луганської області. 

15 червня терористи обстріляли село Улакли Волноваського району внаслідок чого поранення отримали 5 людей. Також було відомо про трьох загиблих. 

Перед цим, 14 червня, ворог завдав удару по місту Селидове Донецької області.  

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Донецька областьВолноваха