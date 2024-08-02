Росіяни обстріляли окуповану Волноваху, Лубінець закликав ООН та ОБСЄ відреагувати

"Сьогодні росіяни обстріляли моє рідне місто Волноваха - населений пункт, який перебуває у тимчасовій окупації. Тобто по суті, аби влаштувати провокацію, країна-агресор сама обстрілює підконтрольні їй території", - пише Лубінець.

За словами омбудсмена, внаслідок обстрілу загинув 76-річний чоловік. Також є поранена.

Загалом є влучання по чотирьох різних локаціях.

Як відзначив Лубінець, Організація Об'єднаних Націй (ООН) та Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) повинні зафіксувати порушення та посприяти покаранню винних у воєнних злочинах.

"Нам потрібні конкретні кроки. Адже наразі місцеві жителі на тимчасово окупованих територіях - це заручники терористів", - додав він.

Обстріли Донецької області

Ворог регулярно обстрілює населені пункти Донецької області. Зокрема росіяни не залишили мети вийти на межі регіону, у тому ж числі й Луганської області.

15 червня терористи обстріляли село Улакли Волноваського району внаслідок чого поранення отримали 5 людей. Також було відомо про трьох загиблих.

Перед цим, 14 червня, ворог завдав удару по місту Селидове Донецької області.