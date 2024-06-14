Росія скинула авіабомбу на будинки у Донецькій області: є травмовані, фото наслідків
Російські окупанти завдали удару по місту Селидове Донецької області. Внаслідок атаки є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
За даними правоохоронців, 13 червня близько 21:10 окупанти скинули авіабомбу на житловий квартал у місті Селидове. Як зазначають у прокуратурі, росіяни застосували проти мирного населення УМПБ Д-30СМ.
Внаслідок ворожої атаки були поранені шестеро осіб віком від 62 до 93 років. У постраждалих діагностували мінно-вибухові й осколкові поранення та забої.
Крім того, пошкоджені щонайменше 10 багатоповерхових житлових будинків, приватне домоволодіння, магазини, кафе й аптеку.
За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрили кримінальну справу (ч. 1 ст. 438 КК України).
Фото: росіяни обстріляли Селидове у Донецькій області (t.me/pgo_gov_ua)
Нічний обстріл України
В ніч на 14 червня російські загарбники завдали комбінованого удару по Україні з використанням "Шахедів" та ракет різних типів. Сили ППО збили 7 з 10 крилатих ракет та усі 17 безпілотників. Також РФ випустила по Україні три балістичні ракети "Іскандер-М" та один "Кинджал".
ППО працювала у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
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