Росія скинула авіабомбу на будинки у Донецькій області: є травмовані, фото наслідків

Російські окупанти завдали удару по місту Селидове Донецької області. Внаслідок атаки є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними правоохоронців, 13 червня близько 21:10 окупанти скинули авіабомбу на житловий квартал у місті Селидове. Як зазначають у прокуратурі, росіяни застосували проти мирного населення УМПБ Д-30СМ.

Внаслідок ворожої атаки були поранені шестеро осіб віком від 62 до 93 років. У постраждалих діагностували мінно-вибухові й осколкові поранення та забої.

Крім того, пошкоджені щонайменше 10 багатоповерхових житлових будинків, приватне домоволодіння, магазини, кафе й аптеку.

За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрили кримінальну справу (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: росіяни обстріляли Селидове у Донецькій області (t.me/pgo_gov_ua)