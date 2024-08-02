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Россияне обстреляли оккупированную Волноваху, Лубинец призвал ООН и ОБСЕ отреагировать

Фото: Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной рады по правам человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 2 августа, российские террористы обстреляли временно оккупированную Волноваху Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Сегодня россияне обстреляли мой родной город Волноваха - населенный пункт, который находится во временной оккупации. То есть по сути, чтобы устроить провокацию, страна-агрессор сама обстреливает подконтрольные ей территории", - пишет Лубинец. 

По словам омбудсмена, в результате обстрела погиб 76-летний мужчина. Также есть раненый. 

В общем есть попадания по четырем различным локациям. 

Как отметил Лубинец, Организация Объединенных Наций (ООН) и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должны зафиксировать нарушения и помочь наказанию виновных в военных преступлениях. 

"Нам нужны конкретные шаги. Ведь сейчас местные жители на временно оккупированных территориях - это заложники террористов", - добавил он. 

Обстрелы Донецкой области

Враг регулярно обстреливает населенные пункты Донецкой области. В частности россияне не оставили цели выйти на границы региона, в том же числе и Луганской области. 

15 июня террористы обстреляли село Улаклы Волновахского района, в результате чего ранения получили 5 человек. Также было известно о трех погибших.

Перед этим, 14 июня, враг нанес удар по городу Селидово Донецкой области.

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Донецкая областьВолноваха