РФ обстріляла село під Волновахою: три людини загинули, п'ятеро поранені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Великоновосілківську СВА, Донецьку облпрокуратуру.

"Сьогодні відбувся жахливий обстріл села Улакли Великоновосілківської селищної територіальної громади Волноваського району Донецької області", - йдеться у повідомленні СВА.

Через обстріл з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) касетними боєприпасами постраждала центральна частина села.

"Три людини загинуло, п’ятеро отримали поранення. Всі постраждалі - мирні жителі, які опинилися в зоні ураження під час обстрілу", - додали у СВА.

На місце трагедії оперативно прибули рятувальні служби, медики та представники місцевої влади. Постраждалих було доставлено до найближчих медичних закладів для надання невідкладної допомоги.

Подробиці обстрілу

15 червня армія РФ обстріляла с. Улакли Волноваського району. Попередньо, ворог використав РСЗВ "Смерч" із касетними суббоєприпасами.

"Влучання засобів ураження відбулось по території приватного сектору. Внаслідок атаки на городі загинули 30-річний чоловік та 39-річна жінка. Ще одна мешканка 32 років від тілесних ушкоджень, несумісних з життям, померла під час транспортування до лікарні", - розповіли у облпрокуратурі.

Поранення різного ступеня тяжкості отримали 5 громадян, які у цей час перебували біля місцевого магазину - чоловіків віком від 27 до 63 років доставлено до лікарні, де їм надано кваліфіковану медичну допомогу.

Наслідки обстрілу села Улакли 15 червня (t.me/VadymFilashkin)

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