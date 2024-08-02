Росіяни обстріляли окуповану Волноваху, Лубінець закликав ООН та ОБСЄ відреагувати
Сьогодні, 2 серпня, російські терористи обстріляли тимчасово окуповану Волноваху Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.
"Сьогодні росіяни обстріляли моє рідне місто Волноваха - населений пункт, який перебуває у тимчасовій окупації. Тобто по суті, аби влаштувати провокацію, країна-агресор сама обстрілює підконтрольні їй території", - пише Лубінець.
За словами омбудсмена, внаслідок обстрілу загинув 76-річний чоловік. Також є поранена.
Загалом є влучання по чотирьох різних локаціях.
Як відзначив Лубінець, Організація Об'єднаних Націй (ООН) та Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) повинні зафіксувати порушення та посприяти покаранню винних у воєнних злочинах.
"Нам потрібні конкретні кроки. Адже наразі місцеві жителі на тимчасово окупованих територіях - це заручники терористів", - додав він.
Обстріли Донецької області
Ворог регулярно обстрілює населені пункти Донецької області. Зокрема росіяни не залишили мети вийти на межі регіону, у тому ж числі й Луганської області.
15 червня терористи обстріляли село Улакли Волноваського району внаслідок чого поранення отримали 5 людей. Також було відомо про трьох загиблих.
Перед цим, 14 червня, ворог завдав удару по місту Селидове Донецької області.
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