Россияне обстреляли оккупированную Волноваху, Лубинец призвал ООН и ОБСЕ отреагировать

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Сегодня россияне обстреляли мой родной город Волноваха - населенный пункт, который находится во временной оккупации. То есть по сути, чтобы устроить провокацию, страна-агрессор сама обстреливает подконтрольные ей территории", - пишет Лубинец.

По словам омбудсмена, в результате обстрела погиб 76-летний мужчина. Также есть раненый.

В общем есть попадания по четырем различным локациям.

Как отметил Лубинец, Организация Объединенных Наций (ООН) и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должны зафиксировать нарушения и помочь наказанию виновных в военных преступлениях.

"Нам нужны конкретные шаги. Ведь сейчас местные жители на временно оккупированных территориях - это заложники террористов", - добавил он.

Обстрелы Донецкой области

Враг регулярно обстреливает населенные пункты Донецкой области. В частности россияне не оставили цели выйти на границы региона, в том же числе и Луганской области.

15 июня террористы обстреляли село Улаклы Волновахского района, в результате чего ранения получили 5 человек. Также было известно о трех погибших.

Перед этим, 14 июня, враг нанес удар по городу Селидово Донецкой области.