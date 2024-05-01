Росіяни обстріляли Нікополь. Пошкоджено будинки і поранено жінку

Ввечері 30 квітня російській військові тричі обстріляли Нікополь з артилерії. Внаслідок атаки пошкоджено житлову інфраструктуру й поранено жінку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.
Ворог обстріляв місто з важкої артилерії, а також реактивної системи залпового вогню "Град".
"Внаслідок обстрілу пошкоджені адмінбудівля, дитячий садок і заправка. Понівечені 7 багатоповерхівок. А ще – двоповерховий будинок. Зачепило лінію електропередач", - написав Лисак.
Внаслідок атаки постраждала 82-річна жінка, її лікуватимуть амбулаторно.
Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак (https://t.me/dnipropetrovskaODA)
Нагадаємо, напередодні російський агресор вдарив ракетами по Одесі.
Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки. Загинули троє людей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.