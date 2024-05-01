RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреляли Никополь. Повреждены дома и ранена женщина

Фото: россияне обстреляли Никополь, повреждены дома (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером 30 апреля российские военные трижды обстреляли Никополь из артиллерии. В результате атаки повреждена жилищная инфраструктура и ранена женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.

Враг обстрелял город из тяжелой артиллерии, а также реактивной системы залпового огня "Град".

"В результате обстрела повреждены админздание, детский сад и заправка. Изуродованы 7 многоэтажек. А еще - двухэтажный дом. Задета линия электропередач", - написал Лысак.

В результате атаки пострадала 82-летняя женщина, ее будут лечить амбулаторно.

 

Фото: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак (https://t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, накануне российский агрессор ударил ракетами по Одессе.

В результате атаки повреждены жилые дома. Погибли три человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Никополь