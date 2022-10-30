UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстріляли Марганецьку громаду з РСЗВ: є поранена та руйнування

Фото: росіяни обстріляли Марганецьку громаду з РСЗВ (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти вранці 30 жовтня двічі обстріляли Марганецьку громаду з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок атаки жінка зазнала поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.

Постраждалій пенсіонерці - 73 роки. Вона зазнала уламкового поранення, наразі перебуває в лікарні під наглядом медиків.

Вогнем окупантів пошкоджено півдесятка п‘ятиповерхівок і вісім легкових авто.

Також від ворожого обстрілу на підприємстві були пошкоджені виробничі будівлі.

Нагадаємо, сьогодні росіяни знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерховий та дев'ять приватних будинків, господарські споруди, гаражі, газопроводи..

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська областьВійна Росії проти України