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Россияне обстреляли Марганецкую общину из РСЗО: есть раненая и разрушения

Фото: россияне обстреляли Марганецкую общину из РСЗО (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты утром 30 октября дважды обстреляли Марганецкую общину из реактивных систем залпового огня. В результате атаки женщина получила ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

Пострадавшей пенсионерке - 73 года. Она получила обломочное ранение, сейчас находится в больнице под наблюдением медиков.

Огнем оккупантов повреждено полдесятка пятиэтажек и восемь легковых авто.

Также от вражеских обстрелов на предприятии были повреждены производственные здания.

Напомним, сегодня россияне снова обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате обстрела повреждены многоэтажные и девять частных домов, хозяйственные постройки, гаражи, газопроводы.

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