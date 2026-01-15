Росіяни обстріляли Кривий Ріг, пошкоджено інфраструктуру

Атаки по Кривому Рогу

Останнім часом Кривий Ріг на Дніпропетровщині опинився під інтенсивними атаками російських дронів та ракет, які регулярно влучають по критичній інфраструктурі міста, завдаючи пошкоджень промисловим об’єктам, житловим будинкам та транспортній мережі.

На щастя, завдяки оперативним діям рятувальників та сил оборони, людських втрат вдається уникати.

Наприклад, вночі 14 січня російські безпілотники атакували об’єкт інфраструктури в Кривому Розі, спричинивши тимчасове відключення електропостачання, проте вже зранку Вілкул повідомив, що всі абоненти були відновлені.

Також 12 січня росіяни атакували ударними безпілотниками об'єкти інфраструктури у Кривому Розі, у місті було чути вибухи.

Ще ми писали, що окупанти нещодавно здійснили одну з найбільших комбінованих атак на Кривий Ріг у Дніпропетровській області за весь час повномасштабного вторгнення. Удари були завдані вдень та ввечері, 7 січня, по кількох локаціях.