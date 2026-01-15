RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россияне обстреляли Кривой Рог, повреждена инфраструктура

Иллюстративное фото: пожар в результате атаки дронов (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В четверг, 15 января, в Кривом Роге в результате атаки врага БпЛА возник пожар и повреждена инфраструктура, но люди не пострадали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Криворожской районной военной администрации (РВА) Евгения Ситниченко.

По словам чиновника, сегодня днем Криворожский район подвергся обстрелу со стороны вражеского беспилотника. Цель атаки - город Кривой Рог. В результате удара произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали местные пожарные.

Повреждены отдельные объекты инфраструктуры, однако главное - жертв и пострадавших нет.

"Днем враг атаковал территорию Криворожского района. БпЛА попал по городу Кривой Рог. Произошло возгорание. Его пожарные ликвидировали. Повреждена инфраструктура. Главное, что никто не пострадал", - написал Ситниченко.

В остальных громадах Криворожья день прошел без чрезвычайных происшествий.

 

Атаки по Кривому Рогу

В последнее время Кривой Рог на Днепропетровщине оказался под интенсивными атаками российских дронов и ракет, которые регулярно попадают по критической инфраструктуре города, нанося повреждения промышленным объектам, жилым домам и транспортной сети.

К счастью, благодаря оперативным действиям спасателей и сил обороны, человеческих потерь удается избегать.

Например, ночью 14 января российские беспилотники атаковали объект инфраструктуры в Кривом Роге, вызвав временное отключение электроснабжения, однако уже утром Вилкул сообщил, что все абоненты были восстановлены.

Также 12 января россияне атаковали ударными беспилотниками объекты инфраструктуры в Кривом Роге, в городе были слышны взрывы.

Еще мы писали, что оккупанты недавно совершили одну из крупнейших комбинированных атак на Кривой Рог в Днепропетровской области за все время полномасштабного вторжения. Удары были нанесены днем и вечером, 7 января, по нескольким локациям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеКривой РогАтака дроновПожар