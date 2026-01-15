Россияне обстреляли Кривой Рог, повреждена инфраструктура

Атаки по Кривому Рогу

В последнее время Кривой Рог на Днепропетровщине оказался под интенсивными атаками российских дронов и ракет, которые регулярно попадают по критической инфраструктуре города, нанося повреждения промышленным объектам, жилым домам и транспортной сети.

К счастью, благодаря оперативным действиям спасателей и сил обороны, человеческих потерь удается избегать.

Например, ночью 14 января российские беспилотники атаковали объект инфраструктуры в Кривом Роге, вызвав временное отключение электроснабжения, однако уже утром Вилкул сообщил, что все абоненты были восстановлены.

Также 12 января россияне атаковали ударными беспилотниками объекты инфраструктуры в Кривом Роге, в городе были слышны взрывы.

Еще мы писали, что оккупанты недавно совершили одну из крупнейших комбинированных атак на Кривой Рог в Днепропетровской области за все время полномасштабного вторжения. Удары были нанесены днем и вечером, 7 января, по нескольким локациям.