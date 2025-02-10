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Росіяни обстріляли Краматорськ і Костянтинівку, є поранені

Понеділок 10 лютого 2025 00:13
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Росіяни обстріляли Краматорськ і Костянтинівку, є поранені
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти у неділю, 9 лютого, завдали ударів по містах Краматорськ і Костянтинівка Донецької області. Внаслідок ворожого обстрілу є щонайменше 6 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

За словами чиновника, Костянтинівка зазнала 4 авіаударів з боку військ РФ. В результаті атаки противника у місті було поранено 4 людини, й усі вони доставлені до лікарні.

Глава ОВА додав, що інформація щодо руйнувань у цьому місті встановлюється.

У Краматорську зараз відомо про 2 поранених у приватному будинку. Начальник адміністрації також зауважив, що остаточні наслідки ворожого обстрілу міста "ще належить визначити".

"Вкотре наголошую: залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів!" - закликав він мешканців області.

Евакуація в Донецькій області

Нагадаємо, що Донецька область продовжує евакуацію жителів через посилення обстрілів та бойових дій. Евакуаційні поїзди регулярно доправляють людей у більш безпечні регіони України. Там переселенцям надають необхідну допомогу.

4 лютого в ОВА розповіли, що у Донецькій області оголосили примусову евакуацію дітей з 12 населених пунктів.

Згідно з даними на кінець січня, у Покровську залишалися близько семи тисяч людей. Всіх дітей вдалося вивезти.

Раніше також повідомлялося, що 9 лютого у Покровському районі Донецької області окупанти FPV-дроном атакували рятувальників. Через обстріл один зі співробітників ДСНС отримав контузію, також було пошкоджено техніку.

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Краматорськ Константиновка
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