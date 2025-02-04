У Донецькій області оголосили примусову евакуацію дітей з 12 населених пунктів, - ОВА

Фото: у Донецькій області оголосили примусову евакуацію дітей з 12 населених пунктів (Getty Images)

У Донецькій області оголосили примусову евакуацію дітей з їх батьками з 12 населених пунктів Шахівської громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави донецької ОВА Вадима Філашкіна.