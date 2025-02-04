У Донецькій області оголосили примусову евакуацію дітей з 12 населених пунктів, - ОВА
У Донецькій області оголосили примусову евакуацію дітей з їх батьками з 12 населених пунктів Шахівської громади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави донецької ОВА Вадима Філашкіна.
"Прийняли рішення про проведення обов'язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їх батьками або особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з 12 населених пунктів Шахівської громади до безпечних регіонів", - повідомив Філашкін.
До переліку увійшли села Іванівка, Бойківка, Володимирівка, Вільне, Дорожнє, Заповідне, Затишок, Коптєве, Маяк, Нове Шахове, Новоторецьке, Панківка.
За словами глави ОВА, загалом там наразі перебуває 66 дітей.
"Маємо зробити все можливе, аби вивезти їх у безпеку. Прошу батьків максимально відповідально поставитись до цього і не наражати себе та дітей на смертельну небезпеку, яку несе ворог!", - наголосив Філашкін.
Евакуація з Донецької області
Нагадаємо, що Донецька область продовжує евакуацію жителів через посилення бойових дій. Евакуаційні поїзди регулярно доправляють людей у безпечні регіони України, де переселенці отримують необхідну допомогу та підтримку.
Зокрема, нещодавно ми повідомляли, що російські окупанти перебувають вже за 2 км від міста Мирноград Покровського району. Поліцейські закликають жителів міста евакуюватися.
А у Покровську наразі залишаються близько семи тисяч людей. Всіх дітей вдалося вивезти.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.