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Ворожий FPV-дрон атакував рятувальників в Донецькій області (фото)

Україна, Неділя 09 лютого 2025 19:47
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Ворожий FPV-дрон атакував рятувальників в Донецькій області (фото) Фото: ворожий FPV-дрон атакував рятувальників в Донецькій області (t.me/dsns_telegram)
Автор: Каріна Левицька

У Покровському районі FPV-дрон атакував рятувальників. Один із них отримав контузію, пошкоджено техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Сьогодні, 9 лютого, в Донецькій області ворожий FPV-дрон атакував рятувальників.

"У Покровському районі, під час повернення після проведення аварійно-рятувальних робіт, під обстріл з FPV-дрона потрапив екскаватор-навантажувач рятувальників", - повідомили в ДСНС.

Фото: ворожий FPV-дрон атакував рятувальників в Донецькій області (t.me/dsns_telegram)

Як відомо, один рятувальник попередньо отримав контузію. Наразі його транспортують до лікарні. Екскаватор зазнав значних пошкоджень.

Нагадаємо, що раніше цього місяця російська армія атакувала дроном вантажівку у Дніпропетровській області. В результаті ворожої агресії тоді загинула людина.

Ще раніше у Дніпропетровській області Росія атакувала рятувальників дронами-камікадзе, коли ті гасили пожежу.

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