Ворожий FPV-дрон атакував рятувальників в Донецькій області (фото)
У Покровському районі FPV-дрон атакував рятувальників. Один із них отримав контузію, пошкоджено техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Сьогодні, 9 лютого, в Донецькій області ворожий FPV-дрон атакував рятувальників.
"У Покровському районі, під час повернення після проведення аварійно-рятувальних робіт, під обстріл з FPV-дрона потрапив екскаватор-навантажувач рятувальників", - повідомили в ДСНС.
Як відомо, один рятувальник попередньо отримав контузію. Наразі його транспортують до лікарні. Екскаватор зазнав значних пошкоджень.
Нагадаємо, що раніше цього місяця російська армія атакувала дроном вантажівку у Дніпропетровській області. В результаті ворожої агресії тоді загинула людина.
Ще раніше у Дніпропетровській області Росія атакувала рятувальників дронами-камікадзе, коли ті гасили пожежу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.