ua en ru
Пн, 10 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Россияне обстреляли Краматорск и Константиновку, есть раненые

Понедельник 10 февраля 2025 00:13
UA EN RU
Россияне обстреляли Краматорск и Константиновку, есть раненые
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты в воскресенье, 9 февраля, нанесли удары по городам Краматорск и Константиновка Донецкой области. В результате вражеского обстрела есть по меньшей мере 6 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.

По словам чиновника, Константиновка подверглась 4 авиаударам со стороны войск РФ. В результате атаки противника в городе были ранены 4 человека, и все они доставлены в больницу.

Глава ОВА добавил, что информация о разрушениях в этом городе устанавливается.

В Краматорске сейчас известно о 2 раненых в частном доме. Начальник администрации также отметил, что окончательные последствия вражеского обстрела города "еще предстоит определить".

"Еще раз подчеркиваю: оставаться в Донецкой области опасно! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы!" - призвал он жителей области.

Эвакуация в Донецкой области

Напомним, что Донецкая область продолжает эвакуацию жителей из-за усиления обстрелов и боевых действий. Эвакуационные поезда регулярно доставляют людей в более безопасные регионы Украины. Там переселенцам оказывают необходимую помощь.

4 февраля в ОВА рассказали, что в Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей из 12 населенных пунктов.

Согласно данным на конец января, в Покровске оставались около семи тысяч человек. Всех детей удалось вывезти.

Ранее также сообщалось, что 9 февраля в Покровском районе Донецкой области оккупанты FPV-дроном атаковали спасателей. Из-за обстрела один из сотрудников ГСЧС получил контузию, также была повреждена техника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск Константиновка
NEWS
Зеленский о завершении войны в 2025 году: для этого есть все возможности
Зеленский о завершении войны в 2025 году: для этого есть все возможности
DAILY
"Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов