Россияне обстреляли Краматорск и Константиновку, есть раненые
Российские оккупанты в воскресенье, 9 февраля, нанесли удары по городам Краматорск и Константиновка Донецкой области. В результате вражеского обстрела есть по меньшей мере 6 раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.
По словам чиновника, Константиновка подверглась 4 авиаударам со стороны войск РФ. В результате атаки противника в городе были ранены 4 человека, и все они доставлены в больницу.
Глава ОВА добавил, что информация о разрушениях в этом городе устанавливается.
В Краматорске сейчас известно о 2 раненых в частном доме. Начальник администрации также отметил, что окончательные последствия вражеского обстрела города "еще предстоит определить".
"Еще раз подчеркиваю: оставаться в Донецкой области опасно! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы!" - призвал он жителей области.
Эвакуация в Донецкой области
Напомним, что Донецкая область продолжает эвакуацию жителей из-за усиления обстрелов и боевых действий. Эвакуационные поезда регулярно доставляют людей в более безопасные регионы Украины. Там переселенцам оказывают необходимую помощь.
4 февраля в ОВА рассказали, что в Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей из 12 населенных пунктов.
Согласно данным на конец января, в Покровске оставались около семи тысяч человек. Всех детей удалось вывезти.
Ранее также сообщалось, что 9 февраля в Покровском районе Донецкой области оккупанты FPV-дроном атаковали спасателей. Из-за обстрела один из сотрудников ГСЧС получил контузию, также была повреждена техника.
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