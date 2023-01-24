Росіяни обстріляли Костянтинівку: четверо людей постраждали, серед них діти

Російські окупанти сьогодні, 24 січня, обстріляли Костянтинівку. Внаслідок атаки четверо людей отримали поранення, серед них є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка .

Фахівці надали усім постраждалим медичну допомогу. Їхній стан здоров'я наразі задовільний.

Внаслідок обстрілу також були пошкоджені багатоповерхівки. При цьому точні наслідки ще належить встановити.

Нагадаємо, вчора росіяни масовано обстріляли Донецьку область ракетами, артилерією та РСЗВ, внаслідок чого є жертви та руйнування.

Раніше росіяни вдарили по житловому кварталу міста Часів Яр, загинула одна людина.

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