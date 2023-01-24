ua ru
Вт, 24 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обстреляли Константиновку: четыре человека пострадали, среди них дети

Новина українською →
Константиновка, Вторник 24 января 2023 13:00
Россияне обстреляли Константиновку: четыре человека пострадали, среди них дети Фото: россияне обстреляли Константиновку (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты сегодня, 24 января, обстреляли Константиновку. В результате атаки четыре человека получили ранения, среди них есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Специалисты предоставили всем пострадавшим медицинскую помощь. Их состояние здоровья на данный момент удовлетворительное.

В результате обстрела также были повреждены многоэтажки. При этом точные последствия еще предстоит установить.

Напомним, вчера россияне массированно обстреляли Донецкую область ракетами, артиллерией и РСЗО, в результате чего жертвы и разрушения.

Ранее россияне ударили по жилому кварталу города Часов Яр, погиб один человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Константиновка Донецкая область Война России против Украины
NEWS
ВСУ отбили 11 атак россиян и сбили два самолета, - Генштаб
ВСУ отбили 11 атак россиян и сбили два самолета, - Генштаб
DAILY
"Ленд-лиз" от врага. Как Украина бьет российских оккупантов их же оружием
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Ленд-лиз" от врага. Как Украина бьет российских оккупантов их же оружием