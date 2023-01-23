Окупанти обстріляли житловий квартал міста Часів Яр, є жертви
Сьогодні, 23 січня, військові Росії вдарили по житловому кварталу міста Часів Яр Донецької області. В результаті обстрілу одна людина загинула.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"Окупанти вдарили по житловому кварталу із реактивної системи залпового вогню", - заявив Кириленко.
Він повідомив, що росіяни пошкодили щонайменше дев'ять багатоповерхівок, а мережі постачання до мікрорайону електрики та газу перебито.
"Фактично, увесь мікрорайон залишився без світла і тепла", - пояснив голова Донецької ОВА.
Кириленко також додав, що в результаті обстрілу російськими окупаційними військами одна людина загинула, а ще двоє поранені.
"Росіяни навмисне тероризують та знищують цивільне населення. І дорого за це заплатять", - підкреслив він.
Нагадаємо, окупанти не вперше обстрілюють Часів Яр, 26 листопада внаслідок атаки окупантів по місту - три людини отримали поранення.
Вчора РБК-Україна писало, що в розвідці сказали, де будуть проходити вирішальні бої. Головне поле бою зосереджуватиметься у двох областях.
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