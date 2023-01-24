Окупанти масовано накрили вогнем Донецьку область: в ОВА показали наслідки
Російські війська масовано атакували Донецьку область. Ворог застосував ракети, артилерію та РСЗВ, внаслідок чого є жертви та руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
Так, напередодні вдень росіяни завдали ракетного удару по Краматорську – влучили в промислову зону. Також пошкоджено приватний будинок. Ще одна ракета прилетіла в школу в Іверське Новодонецькій громаді.
На Волноваському напрямку росіяни завдали п'ять ракетних ударів по Великоновосілківській громаді. У населеному пункті Богатир пошкоджено будинок.
Також окупанти завдавали ударів на Донецькому напрямку. Під артилерійський обстріл потрапила Авдіївка. Крім того, одна людина отримала поранення у Кураховому, а у Парасковіївці є загиблий.
Фото: наслідки обстрілів Донецької області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Нагадаємо, вчора ввечері окупанти вдарили по житловому кварталу міста Годин Яр Донецької області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула.
При цьому минулої доби росіяни вбили трьох мирних жителів Донецької області.
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