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Окупанти масовано накрили вогнем Донецьку область: в ОВА показали наслідки

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Донецька область, Вівторок 24 січня 2023 11:24
Окупанти масовано накрили вогнем Донецьку область: в ОВА показали наслідки Фото: окупанти масовано накрили вогнем Донецьку область (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська масовано атакували Донецьку область. Ворог застосував ракети, артилерію та РСЗВ, внаслідок чого є жертви та руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Так, напередодні вдень росіяни завдали ракетного удару по Краматорську – влучили в промислову зону. Також пошкоджено приватний будинок. Ще одна ракета прилетіла в школу в Іверське Новодонецькій громаді.

На Волноваському напрямку росіяни завдали п'ять ракетних ударів по Великоновосілківській громаді. У населеному пункті Богатир пошкоджено будинок.

Також окупанти завдавали ударів на Донецькому напрямку. Під артилерійський обстріл потрапила Авдіївка. Крім того, одна людина отримала поранення у Кураховому, а у Парасковіївці є загиблий.

Фото: наслідки обстрілів Донецької області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, вчора ввечері окупанти вдарили по житловому кварталу міста Годин Яр Донецької області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула.

При цьому минулої доби росіяни вбили трьох мирних жителів Донецької області.

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