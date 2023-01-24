Окупанти масовано накрили вогнем Донецьку область: в ОВА показали наслідки

Російські війська масовано атакували Донецьку область. Ворог застосував ракети, артилерію та РСЗВ, внаслідок чого є жертви та руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Так, напередодні вдень росіяни завдали ракетного удару по Краматорську – влучили в промислову зону. Також пошкоджено приватний будинок. Ще одна ракета прилетіла в школу в Іверське Новодонецькій громаді.

На Волноваському напрямку росіяни завдали п'ять ракетних ударів по Великоновосілківській громаді. У населеному пункті Богатир пошкоджено будинок.

Також окупанти завдавали ударів на Донецькому напрямку. Під артилерійський обстріл потрапила Авдіївка. Крім того, одна людина отримала поранення у Кураховому, а у Парасковіївці є загиблий.

Фото: наслідки обстрілів Донецької області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)