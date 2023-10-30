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Россияне обстреляли кладбище в Херсонской области: есть жертва и пострадавший

Херсонская область, Понедельник 30 октября 2023 16:01
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Россияне обстреляли кладбище в Херсонской области: есть жертва и пострадавший Иллюстративное фото: россияне обстреляли кладбище в Херсонской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные обстреляли кладбище в Киндейке Херсонской области, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской области Александра Прокудина.

"Предварительно, один человек погиб, еще один местный житель - ранен", - написал он.

Прокудин отметил, что в больницу в состоянии средней тяжести госпитализировали 62-летнего мужчину. Ему оказывают медицинскую помощь.

Обстрелы Херсонской области

Отметим, что после деоккупации правого берега Херсонской области россияне постоянно обстреливают часть региона из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

В частности, только сегодня захватчики атаковали маршрутный автобус в Херсоне, в результате чего семь человек получили ранения.

Этой ночью россияне также атаковали Херсон, из-за чего один человек погиб, еще трое получили ранения.

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