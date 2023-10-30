Россияне обстреляли кладбище в Херсонской области: есть жертва и пострадавший
Российские военные обстреляли кладбище в Киндейке Херсонской области, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской области Александра Прокудина.
"Предварительно, один человек погиб, еще один местный житель - ранен", - написал он.
Прокудин отметил, что в больницу в состоянии средней тяжести госпитализировали 62-летнего мужчину. Ему оказывают медицинскую помощь.
Обстрелы Херсонской области
Отметим, что после деоккупации правого берега Херсонской области россияне постоянно обстреливают часть региона из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.
В частности, только сегодня захватчики атаковали маршрутный автобус в Херсоне, в результате чего семь человек получили ранения.
Этой ночью россияне также атаковали Херсон, из-за чего один человек погиб, еще трое получили ранения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.