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Россияне обстреляли КАБами Мирноград, погиб ребенок, более десятка пострадавших

Пятница 12 июля 2024 13:35
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Россияне обстреляли КАБами Мирноград, погиб ребенок, более десятка пострадавших Фото: россияне обстреляли КАБами Мирноград, погиб ребенок, более десятка пострадавших (npu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 11 июля, россияне атаковали пятью управляемыми авиабомбами (КАБ) "УМПБ Д-30СН" Мирноград Донецкой области. В результате обстрелов погиб ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

В результате обстрела врага погиб 15-летний парень. Также ранения получили 13-летние девочка и парень.

Всего пострадали 13 человек.

Во время обстрела были повреждены:

  • 43 частных дома;
  • два многоквартирных дома;
  • два учебных заведения;
  • магазин;
  • хозяйственные постройки;
  • автомобили.

Фото: россияне обстреляли КАБами Мирноград, погиб ребенок, более десятка пострадавших (npu.gov.ua)

"Полицейские обходят пострадавшие дома, фиксируют разрушения, выявляют людей, которым нужна помощь", - пишет Нацполиция.

Массированные обстрелы Украины

Последние месяцы террористы усилили массированные удары по территории Украины. Вчера, вечером враг во время обстрела применил 5 крылатых ракет воздушного базирования типа Х-101 и в течение ночи запустил еще 19 ударных беспилотников типа Shahed-131/136.

Основным направлением удара был Староконстантинов.

При отражении атаки было уничтожено 11 БпЛА в Николаевской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Херсонской и Сумской областях.

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