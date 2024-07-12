Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины .

В результате обстрела врага погиб 15-летний парень. Также ранения получили 13-летние девочка и парень.

Всего пострадали 13 человек.

Во время обстрела были повреждены:

43 частных дома;

два многоквартирных дома;

два учебных заведения;

магазин;

хозяйственные постройки;

автомобили.

Фото: россияне обстреляли КАБами Мирноград, погиб ребенок, более десятка пострадавших (npu.gov.ua)

"Полицейские обходят пострадавшие дома, фиксируют разрушения, выявляют людей, которым нужна помощь", - пишет Нацполиция.

Массированные обстрелы Украины

Последние месяцы террористы усилили массированные удары по территории Украины. Вчера, вечером враг во время обстрела применил 5 крылатых ракет воздушного базирования типа Х-101 и в течение ночи запустил еще 19 ударных беспилотников типа Shahed-131/136.

Основным направлением удара был Староконстантинов.

При отражении атаки было уничтожено 11 БпЛА в Николаевской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Херсонской и Сумской областях.