Россияне обстреляли КАБами Мирноград, погиб ребенок, более десятка пострадавших
Вчера, 11 июля, россияне атаковали пятью управляемыми авиабомбами (КАБ) "УМПБ Д-30СН" Мирноград Донецкой области. В результате обстрелов погиб ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
В результате обстрела врага погиб 15-летний парень. Также ранения получили 13-летние девочка и парень.
Всего пострадали 13 человек.
Во время обстрела были повреждены:
- 43 частных дома;
- два многоквартирных дома;
- два учебных заведения;
- магазин;
- хозяйственные постройки;
- автомобили.
Фото: россияне обстреляли КАБами Мирноград, погиб ребенок, более десятка пострадавших (npu.gov.ua)
"Полицейские обходят пострадавшие дома, фиксируют разрушения, выявляют людей, которым нужна помощь", - пишет Нацполиция.
Массированные обстрелы Украины
Последние месяцы террористы усилили массированные удары по территории Украины. Вчера, вечером враг во время обстрела применил 5 крылатых ракет воздушного базирования типа Х-101 и в течение ночи запустил еще 19 ударных беспилотников типа Shahed-131/136.
Основным направлением удара был Староконстантинов.
При отражении атаки было уничтожено 11 БпЛА в Николаевской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Херсонской и Сумской областях.
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