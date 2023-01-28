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Росіяни обстріляли Херсонську область майже 20 разів: є жертви та поранені

Фото: війська РФ за минулу добу обстріляли Херсонську область майже 20 разів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська за минулу добу обстріляли Херсонську область 19 разів. Внаслідок ворожих атак двоє людей загинули, також є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської ОВА.

За інформацією ОВА, противник вів вогонь по мирних містах і селах з артилерії, РСЗВ, та мінометів.

Сам Херсон путінська армія обстріляла 5 разів, було пошкоджено житлові будинки та медичні заклади.

"Минулої доби через російську агресію 2 людини загинули, 7 жителів Херсонської області дістали поранення різного ступеня тяжкості", - розповіли в ОВА.

Нагадаємо, що вчора ми писали про те, що в Херсоні неодноразово лунали вибухи.

Додамо, що 26 січня в Херсонській області повітряна тривога тривала рекордних 13 годин, за цей час в регіоні було зафіксовано декілька вибухів.

Також повідомлялося, що в Суворовському районі Херсонської області уламками від російського снаряда був понівечений автомобіль, у салоні якого знаходилися люди.

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