ua ru
Пт, 27 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Херсоні знову пролунали вибухи

Новость на русском →
Херсон, П'ятниця 27 січня 2023 22:21
У Херсоні знову пролунали вибухи Фото: У Херсоні знову пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю ввечері у Херсоні пролунали знову вибухи. У регіоні повітряну тривогу наразі не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні знову чути вибухи", - йдеться у повідомленні.

На цей момент офіційної інформації щодо вибухів не надходило.

Нагадаємо, у Херсоні пролунали звуки вибухів. Повітряна тривога у місті та області не було оголошено.

Також сьогодні ввечері у Кривому Розі пролунали вибухи.

Крім того, у четвер, 26 січня, у Херсоні повідомляли про вибухи. Повітряна тривога у регіоні тривала понад 13 годин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Вибух Війна Росії проти України
NEWS
Росія готує інформаційну спецоперацію проти керівництва України, - розвідка
Росія готує інформаційну спецоперацію проти керівництва України, - розвідка
DAILY
Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор