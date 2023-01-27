У Херсоні знову пролунали вибухи

У п'ятницю ввечері у Херсоні пролунали знову вибухи. У регіоні повітряну тривогу наразі не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

"У Херсоні знову чути вибухи", - йдеться у повідомленні.

На цей момент офіційної інформації щодо вибухів не надходило.

Нагадаємо, у Херсоні пролунали звуки вибухів. Повітряна тривога у місті та області не було оголошено.

Також сьогодні ввечері у Кривому Розі пролунали вибухи.

Крім того, у четвер, 26 січня, у Херсоні повідомляли про вибухи. Повітряна тривога у регіоні тривала понад 13 годин.

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