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Россияне обстреляли Херсонскую область почти 20 раз: есть жертвы и раненные

Фото: войска РФ за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область почти 20 раз (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 19 раз. В результате вражеских атак два человека погибли, также есть раненные.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Херсонской ОВА.

По информации ОВА, противник вел огонь по мирным городам и селам из артиллерии, РСЗО и минометов.

Сам Херсон путинская армия обстреляла 5 раз, были повреждены жилые дома и медицинские учреждения.

"В минувшие сутки из-за российской агрессии 2 человека погибли, 7 жителей Херсонской области получили ранения разной степени тяжести", - рассказали в ОВА.

Напомним, что вчера мы писали о том, что в Херсоне не раз звучали взрывы.

Добавим, что 26 января в Херсонской области воздушная тревога длилась рекордные 13 часов, за это время в регионе было зафиксировано несколько взрывов.

Также сообщалось, что в Суворовском районе Херсонской области обломками от российского снаряда был поврежден автомобиль, в салоне которого находились люди.

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